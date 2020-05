Dybala 2025, il rinnovo è una priorità

TORINO – L’estate scorsa più di qualche strategia in casa Juve è cambiata o addirittura saltata. Paulo Dybala, dato per certo tra i partenti alla fine è rimasto il 10 della Juventus, disputando una stagione, seppur interrotta, degna di quella maglia. Adesso de La Joya non si parla più in chiave mercato, ma si prevede un rinnovo. Secondo quanto riferisce La Gazzetta dello Sport, il prolungamento del contratto di Dybala sarebbe già sulla ‘to-do-list’ di Paratici, e avrebbe anche una discreta priorità. Ci saranno dunque diversi incontri e temi spinosi da affrontare, come quelli legati ai diritti d’immagine dell’argentino. Ma sembrerebbe esserci la volontà, da entrambe le parti, di continuare insieme. L’obiettivo? Rendere Paulo Dybala bianconero fino al 2025.