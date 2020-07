Douglas Costa, possibile addio a fine stagione

TORINO- Superati i guai fisici che ne avevano condizionato fin qui la stagione, Douglas Costa è tornato ad essere un elemento fondamentale della Juventus. Il destino del brasiliano, come riportato da Tuttosport, potrebbe però spingerlo lontano da Torino. Il club bianconero, infatti, starebbe pensando di privarsi del proprio numero 11, investendo poi la cifra derivata dalla sua cessione nell’acquisto di un centravanti. In corsa per Costa ci sono Manchester City e Psg.

