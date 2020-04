Douglas Costa, in estate possibile cessione

TORINO- In estate la Juventus potrebbe effettuare una maxi rivoluzione nel proprio reparto offensivo, arrivando a privarsi di uomini importanti come Douglas Costa. Il brasiliano, che gode della fiducia di Maurizio Sarri, è stato tormentato dagli infortuni nelle ultime due stagioni e, per questo, il club bianconero sarebbe disposto a privarsene. Il numero 11 potrebbe essere la giusta carta da giocarsi per abbassare le richieste dello United per il ritorno di Pogba.

