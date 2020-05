Douglas Costa, il finale di stagione sarà decisivo per il futuro

TORINO- Tra i nodi da sciogliere in casa Juventus c’è quello legato al futuro di Douglas Costa, seguito con interesse dai top club di Premier League. Come riportato dal Corriere della Sera, per il brasiliano saranno importanti le prestazioni che verranno offerte nel finale di stagione. Il giocatore gode si della stima di mister Maurizio Sarri, ma i tanti infortuni e la tanta discontinuità avrebbero convinto la dirigenza a sacrificarlo sul mercato per rinforzare la rosa.

