Douglas Costa, dal gol al Genoa parte la missione permanenza

TORINO- Così come accaduto contro il Lecce, in cui aveva messo a referto un’ottima prestazione dal suo ingresso in campo, Douglas Costa ha convinto anche nella partita contro il Genoa. Il numero 11, anche in questo caso entrato nel secondo tempo, ha anche messo a segno il gol del 3-0 con un bellissimo tiro a giro. Segno di come l’ex Bayern voglia restare ancora alla Juventus nella prossima stagione, nonostante le numerose voci di partenza circolate nelle ultime settimane.

>>> LEGGI TUTTE LE ALTRE NOTIZIE SULLA JUVENTUS! <<<