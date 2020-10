Douglas Costa: “Contento di essere tornato al Bayern, voglio dare una mano da subito”

TORINO- Douglas Costa è arrivato a Monaco di Baviera, dando così ufficialmente inizio alla sua seconda avventura al Bayern Monaco. Intervistato dai canali ufficiali del club bavarese, il brasiliano ha dichiarato: “Sono molto contento di essere tornato qui, sono cresciuto molto come calciatore in questi anni. Spero che riusciremo ad ottenere grandi risultati, come il club ha fatto nell’ultima stagione. Voglio dare una mano fin da subito. Mi hanno raccontato grandi cose dell’allenatore. Ho già parlato con alcuni compagni, in particolare Alaba e Kimmich. Mi erano mancate molte cose del club, in particolare i tifosi”.