Douglas Costa annuncia il suo ritorno al Bayern Monaco sui social

TORINO – Ormai è fatta: Douglas Costa lascia la Juventus e torna in Bundesliga dopo tre stagioni passate nel nostro paese, in cui ha vinto tre Scudetti, una Coppa Italia e una Supercoppa Italiana. Lo stesso giocatore brasiliano ha annunciato sui social il suo ritorno al Bayern Monaco: l’ex numero 11 bianconero, infatti, ha pubblicato una storia sul proprio profilo Instagram, in cui mostra una foto che lo ritrae con la maglia del club tedesco. Dopo tre anni, dunque, Douglas Costa lascia la Juve ed inizia una nuova avventura in Germania, ancora con la maglia del Bayern Monaco.