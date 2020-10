TORINO- Tra i tanti giocatori che nel 2021 si svincoleranno dai propri club c’è anche Gianluigi Donnarumma, portierone del Milan e della Nazionale. Il ragazzo è da tempo nel mirino della Juve, che vede in lui il post-Szczesny ma, come riportato dal Corriere dello Sport, la trattativa sarebbe in salita. Il numero 99, infatti, avrebbe dato precedenza alle trattative per un possibile rinnovo con il club rossonero che, al momento, appare però lontano.