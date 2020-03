TORINO- Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, il Milan sarebbe pronto a cedere Gianluigi Donnarumma in estate. Il club rossonero, per la nuova politica intrapresa, vuole infatti abbassare ulteriormente il monte ingaggi e vorrebbe liberarsi di quelli pesanti come quello percepito dal numero 99. La Juve segue da vicino la situazione, vista la possibilità di cedere Szczesny in caso di offerta importante in entrata.

>>> LEGGI TUTTE LE ALTRE NOTIZIE SULLA JUVENTUS! <<<