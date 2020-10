Dinamo Kiev-Juventus, Pirlo come Lippi e Capello

TORINO- Una doppietta di Morata ha permesso alla Juventus di vincere a Kiev, iniziando con tre punti il girone di Champions League. Esordio subito positivo per Andrea Pirlo che, con questo 2-0, emula Lippi e Capello. I due ex tecnici bianconeri, come il “maestro”, erano infatti riusciti a vincere la loro prima trasferta nella massima competizione europea con la Juve (3-1 a Dortmund per il viareggino, 1-0 in casa dell’Ajax per il tecnico di Pieris). A riportarlo è OptaPaolo.