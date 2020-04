Dietrofront della Juve su Orsolini

TORINO – I destini della Juventus e di Riccardo Orsolini sembrerebbero destinati a incrociarsi nuovamente. Almeno questo dicono i contratti. La Juve ha un’opzione per il riacquisto dell’esterno classe 1997, da esercitare al termine di questa o della prossima stagione. Le grandi prestazioni di Orsolini facevano pensare ad un possibile riscatto da parte della Vecchia Signora, che però – riferisce il Corriere dello Sport – starebbe facendo marcia indietro, riflettendo in maniera più approfondita sull’operazione. Ma attenzione perché, proprio in queste ultime ore, è arrivata anche un’altra clamorosa novità di mercato che sta spiazzando totalmente i tifosi bianconeri: sta circolando un nome a sorpresa! >>>VAI ALLA NOTIZIA

