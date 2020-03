Diaconale: “Scudetto dell’etica alla Juve? Ipocrisia…Tagliando gli stipendi ha curato i propri interessi”

TORINO- Arturo Diaconale, responsabile della comunicazione della Lazio, ha parlato di Juventus ai microfoni di Radio Punto Nuovo: “Bisogna impedire che il Coronavirus distrugga l’impianto del gioco del calcio. Alla Juventus lo scudetto dell’etica? Sento odore di ipocrisia… In questo momento sembra che alcuni nascondano i reali interessi. Mi sembra che tutti coloro che sostengono che il campionato sia morto non tengano conto che gran parte delle società di Serie A sono quotate in borsa e queste affermazioni sono un colpo per le quotazioni. La Juve ha curato i propri interessi tagliando gli stipendi, quella cifra riesce a riequilibrare o dare solidità al bilancio. Magari se l’avesse concordato con le altre società e con i calciatori sarebbe diventata una misura erga omnes, così riguarda soltanto loro. La Lazio prenderà una decisione insieme a tutte le altre società”.

>>> LEGGI TUTTE LE ALTRE NOTIZIE SULLA JUVENTUS! <<<