Diaconale: “La Juventus aveva l’obiettivo di risanare il bilancio. Ho ricevuto molti insulti sui social, ma…”

TORINO- Arturo Diaconale, portavoce della Lazio, ha parlato ancora una volta ai microfoni di Radio Punto Nuovo: “La Juventus ha efettuato il taglio degli stipendi con l’obiettivo primario di risanare il bilancio. Non sono d’accordo con l’assegnazione dello scudetto dell’etica. Non è prò una decisione egoistica, quanto la necessità di far quadrare il proprio bilancio, senza pensare solamente ai beni astratti. Negli interessi dei bianconeri ci sarebbe anche la chiusura del campionato. Le mie considerazioni sono fatte dalla volontà di difendere la società di cui sono tifoso da bambino, rispettando gli interessi della Juventus e considerando ogni convenienza. Aver parlato chiaramente mi ha fatto guadagnare valanghe di insulti sui social da tifosi juventini e di altre squadre, che non mi aspettavo”.

