Di Natale: “Giocherei con CR7, ma lo scudetto lo merita la Lazio”

TORINO – Antonio Di Natale ha parlato a Tuttosport, a cui ha rivelato il giocatore che vorrebbe come suo compagno oggi, e detto la sua sulla corsa al titolo italiano: “Mi piacerebbe giocare con Cristiano Ronaldo, per velocità di gambe e di testa. Io ero un po’ come lui, sarebbe stato bello giocare insieme. Secondo me laLazio merita lo scudetto. Ha dimostrato di giocare meglio di tutti e di avere un grande allenatore. La Juve è fortissima, ma i biancocelesti mi piacciono di più”.