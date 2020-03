Demiral incoraggia Turchia e Italia: “Andrà tutto bene”

TORINO- L’emergenza Coronavirus ha colpito ormai tutto il mondo e numerosi sono i messaggi dei personaggi di spicco che invitano a rimanere in casa, cercando di non far perdere la speranza in questo difficile momento. Ultimo Merih Demiral che, tramite un post sui social, ha voluto far forza alle sue due nazioni del cuore: Turchia e Italia. “Buona giornata insieme! Una partita da vincere tutti insieme. Andrà tutto bene!”, la descrizione sotto la foto della sua esultanza dopo il gol alla Roma dello scorso gennaio: