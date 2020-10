TORINO- Tra i giocatori in casa Juve con più mercato c’è Merih Demiral. Come riportato da calciomercato.com, in estate diversi club di Premier League avrebbero bussato alla porta del club bianconero, che avrebbe però respinto gli assalti vista la volontà di puntare usl turco. In particolare sarebbe stato il Tottenham il club a cercare la trattativa con più insistenza, arrivando ad offrire 30 milioni di euro.