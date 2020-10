TORINO- In questa sessione di mercato, per rinforzare il proprio reparto offensivo, la Juventus ha pensato anche ad Ousmane Dembelé, furoi dai piani di Koeman al Barcellona. Alla fine, però, non se ne è fatto nulla, ma il matrimonio potrebbe essere rimandato a gennaio. Come riportato dal quotidiano spagnolo Sport, infatti, il club blaugrana sarebbe disposto a cedere già in inverno l’ex Borussia Dortmund, sul quale è attivo anche il Manchester United.