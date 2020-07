Del Piero: “Sarri ha preferito il bilanciamento al gioco. Gli attaccanti tra i migliori contro la Lazio”

TORINO- Ai microfoni di Sky Sport, Alessandro Del Piero ha commentato la situazione in casa Juve dopo il successo sulla Lazio: “Sarri sta cercando il bilanciamento che ora serve alla sua squadra. Ha preferito questo al gioco, bilanciando così chi gioca e chi entra dalla panchina. La Lazio ti prota a tenere botta, a correre, ad avere qualità in avanti. E infatti Ronaldo ha fatto gol e Dybala è stato tra i migliori. Un plauso anche a Cuadrado, dimostratosi un appoggio fantastico per tenere palla e far perdere concentrazione agli avversari”.

>>> LEGGI TUTTE LE ALTRE NOTIZIE SULLA JUVENTUS! <<<