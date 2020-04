Del Piero: “L’Italia sta mandando un messaggio molto bello”

TORINO – Alessandro Del Piero è intervenuto nel corso del programma ‘Revolver’ di Virgin Radio. L’ex capitano bianconero, che attualmente vive negli Stati Uniti, ha parlato della quarantena a Los Angeles: “Anche qui a Los Angeles è quasi tutto chiuso, però non è come in Italia perché qui è soltanto consigliato stare a casa. Non esiste ancora nessun obbligo. Speriamo che questo possa essere sufficiente. È strano vedere la città senza traffico così come si vede anche in tv”.

Sull’Italia vista dagli Stati Uniti: “Il messaggio che sta mandando il nostro paese in giro per il mondo è molto bello. Quando siamo in difficoltà rispondiamo sempre con grande unione, ed è proprio ciò che sta accadendo. Gli amici americani mi chiedono spesso come va e ci incoraggiano a distanza. Quello che stanno facendo negli ospedali, la Protezione Civile e la Croce Rossa, è incredibile”.

