De Sciglio, addio ormai scritto

TORINO- Tra i nomi in uscita in casa Juventus c’è anche Mattia De Sciglio. Partito come titolare ad inizio stagione, a causa di vari problemi fisici il numero 2 ha via via perso posizioni, finendo per essere la terza scelta dulla destra. Come riportato da Tuttosport, nel futuro dell’ex Milan potrebbe essere il Napoli, con cui si potrebbe intavolare uno scambio che porterebbe Arkadiusz Milik di nuovo alla corte di Maurizio Sarri.

