De Paul: “Mi piacerebbe tornare in Liga. Atletico Madrid? Se si presentasse l’occasione…”

TORINO- Rodrigo De Paul, centrocampista dell’Udinese nel mirino della Juventus, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Marca: “Mi piacerebbe tornare in Spagna con l’esperienza e la mentalità che ho ora. Il calcio spagnolo è tra i migliori al mondo, mi piacerebbe avere una seconda occasione nella Liga. Atletico? Simeone richiama la mia attenzione e so che erano interessati ad acquistarmi. Mi piace il loro modo di giocare, ogni allenamento sembra una partita per loro. Si tratta di un club che lotta per traguardi importanti e, qualora se ne presentasse l’occasione, mi piacerebbe andarci”.