TORINO- Tra i nomi che circolano per rinforzare il centrocampo della Juventus c’è soprattutto quello di Rodrigo De Paul. Come riferito da Sportmediaset, il club bianconero avrebbe incontrato il procuratore del giocatore argentino, grande pupillo di Andrea Pirlo. L’operazione non è semplice, vista la richiesta da almeno 30 milioni dell’Udinese e la concorrenza di Milan e Napoli, ma un tentativo verrà sicuramente fatto.

