TORINO- Per Matthijs De Ligt è iniziata la corsa verso il rientro sul terreno di gioco. Come riportato dal Corriere dello Sport, ormai smaltiti i postumi dell’operazione alla spalla, il centrale olandese sta svolgendo lavoro di recupero alla Continassa, con l’obiettivo di tornare a disposizione per metà novembre. Il numero 4 dovrebbe saltare le partite di campionato contro Crotone, Verona, Spezia e Lazio, oltre alle prime tre giornate del girone di Champions League.