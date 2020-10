TORINO- Come riportato dal Corriere dello Sport, Matthijs De Ligt corre spedito verso il rientro in campo. Il centrale olandese ha superato il problema alla spalla che lo aveva costretto all’operazione, tornando a lavorare parzialmente con il resto del gruppo. L’ok dai medici potrebbe arrivare già in settimana, con l’ex Ajax che rientrerebbe prima del previsto rispetto all’iniziale previsione di tre mesi.