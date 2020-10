Danilo: “Felice di far parte della Juve, non mi accontento mai. Scudetto? Dedicato a chi ha sofferto per il Covid”

TORINO- Tramite un video pubblicato su Instagram, Danilo ha fatto il punto sulla sua esperienza juventina: “La mia carriera? Uno dei grandi meriti è il non essermi mai accontentato di quanto fatto. Non mi fermo mai a pensare a quello che ho vinto, ma mi concentro su quello che posso ancora fare. Sono molto soddisfatto di questo primo anno in Italia, perché abbiamo vinto lo scudetto e sono entrato a far parte dell’immensa storia della Juventus. Scudetto 2020? Alla fine è stato differente e credo vada dedicato a tutte le persone che hanno sofferto a causa del Covid. L’Italia è stato un paese molto colpito e credo che il calcio abbia potuto portare quella gioia e quello svago che mancavano, in particolar modo ai tifosi juventini che hanno festeggiato un altro trofeo. Lockdown? Tornare a giocare a calcio ha dato sensazioni diverse, è stata una grade sfida. Torino? Molto più simile al Portogallo e alla Spagna che all’Inghilterra, perchè la gente qui è molto calorosa. La città è tranquilla, non è una di quelle che vivono 24 ore al giorno e credo che questo sia positivo, perchè permette di fermarsi per alcuni momenti e tirare il fiato. Io e la mia famiglia stiamo molto bene qui. Inizialmente siamo andati a vivere in centro, ma poi ho trovato questo rifugio e sono soddisfatto. Cucina? Mi piace molto la burrata e la mangio sempre. Ma anche una buona pasta a prescindere della forma. Mi piacciono le lasagne, che mangio con il riso, ma qui non le servono così”. Ma attenzione perché, sempre in queste ultimissime ore, sta circolando anche una pesante novità di mercato in casa bianconera. Scatta l’allarme rosso: ecco la notizia che sta terrorizzando i tifosi bianconeri >>>VAI ALLA NOTIZIA