Calciomercato Juventus, il colpo grosso del 2021? Paratici ha già scelto!

ULTIME NEWS MERCATO JUVE – Come già vi abbiamo sottolineato più volte, la lista della spesa di calciomercato della Juventus è piena zeppa di nomi importanti. Il club bianconero continua infatti a monitorare tante situazioni interessanti, sia per gennaio che per il prossimo anno. Ma c’è un nome che, forse più di ogni altro, rimane in cima ai desideri della Juve e che sarà al centro delle voci del mercato bianconero anche in futuro. E Paratici, tra l’altro, si sarebbe anche già mosso concretamente per lui.

Stiamo parlando del centrocampista francese Houssem Aouar, stella di 22 anni del Lione che ha stregato mezza Europa, Juventus inclusa. La Vecchia Signora lo segue da quasi due anni, ormai lo conosce benissimo avendolo ammirato anche in occasione della doppia sfida in Champions League contro la squadra francese. E se avesse avuto la possibilità economica, probabilmente lo avrebbe già comprato nell’ultima sessione di calciomercato. Il Lione però ha sparato altissimo (50 milioni di euro cash), costringendo la Juve a rinunciare al colpo. O meglio, a rimandarlo.

Sì perché Paratici non avrebbe alcuna intenzione di mollare la presa e starebbe già progettando un nuovo assalto in vista del prossimo anno. Tanto più che il dirigente bianconero, come riferito da calciomercato.com, avrebbe già parlato con il Lione di Aouar in occasione delle telefonate avute per il passaggio di De Sciglio ai francesi. Paratici si sarebbe informato sulla volontà del ragazzo di non trasferirsi all’Arsenal, cosa che alla fine non ha effettivamente fatto. Ottime notizie per la Juve, che avrebbe individuato in Aouar il prossimo grande colpo del 2021. Ma non è ancora tutto. Come accennato poco fa infatti, sulla lista della spesa bianconera ci sarebbero anche molti altri nomi. Tra affari rimandati e obiettivi ancora caldi, Paratici ha già le idee chiare in vista di gennaio e non solo: ecco i 13 grossi obiettivi nel mirino bianconero! >>>VAI ALLA NOTIZIA