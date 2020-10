TORINO- Il procuratore sportivo Oscar Damiani, ai microfoni di Radio Sportiva, ha parlato del passaggio di Federico Chiesa alla Juventus: “Era destino che il ragazzo si trasferisse in bianconero. Ottimo acquisto, parliamo di un giocatore giovane ma di grandi prospettive. Giocare a Torino, però, cambia rispetto a farlo nella Fiorentina. Anche l’Inter ha operato bene e secondo me sarà l’antagonista principale per lo scudetto”.