Dall’Inghilterra: Ramsey può rientrare nell’affare Pogba

TORINO – Il ritorno di Paul Pogba alla Juventus è ancora il grande sogno di tifosi e dirigenza, anche se la trattativa sarà tutt’altro che facile. Dall’Inghilterra però arriva una notizia interessante: secondo quanto riferito da ‘The Sun’, il Manchester United potrebbe accettare Aaron Ramsey come contropartita parziale nell’operazione. Era stato lo stesso Paratici a parlare di un prossimo mercato ricco di scambi, e chissà che proprio l’inserimento di Ramsey nell’affare non possa aiutare la Juventus a farlo andare in porto.

