Dall’Inghilterra: De Ligt nel mirino del Manchester United

TORINO- Nonostante una prima stagione in bianconero tra alti e bassi, Matthijs De Ligt ha sempre molti estimatori all’estero. Stando a quanto riferito dal quotidiano britannico The Times, il Manchester United vorrebbe puntare su di lui per rinforzare il proprio pacchetto arretrato, al centro di molte polemiche da ormai diverse stagioni. L’ostacolo maggiore, però, è rappresentato dall’agente del ragazzo Mino Raiola, con cui i rapporti non sono buoni a causa del caso Pogba.

