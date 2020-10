TORINO- In vista del mercato di gennaio, la Juventus tiene sempre sott’occhio la situazione riguardante Emerson Palmieri. L’esterno italo-brasiliano, ormai fuori dai piani del Chelsea, è ritenuto una valida alternativa ad Alex Sandro, ma portarlo in bianconero non sarà facile. Come riportato dal quotidiano britannico The Sun, infatti, anche la Roma sarebbe sulle sue tracce, pronta a sfidare Paratici.