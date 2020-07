TORINO- Le ultime notizie su Ferran Torres non lasciano tranquilla la Juventus. Come riferito da Eurosport, infatti, il giovane talento spagnolo, esploso in questa stagione tra le file del Valencia, avrebbe raggiunto l’accordo con il Manchester City per il trasferimento in Premier League a partire dalla prossima stagione. Manca però l’accordo tra i due club, che non appare al momento un ostacolo insormontabile.

