Dalla Spagna: Real Madrid non interessato a Pogba

TORINO- Alla fine del mercato, Paul Pogba è rimasto ancora al Manchester United. Il centrocampista francese, da ormai diverso tempo, vuole però lasciare i Red Devils per unirsi ad un nuovo club, con la Juventus alla finestra. Dalla stampa spagnola, su questa pista, arrivano buone notizie per il club bianconero. Il Real Madrid, un tempo avversario per il cartellino del numero 6, non sarebbe infatti interessato all’acquisto del ragazzo, preferendo concentrarsi su Aouar del Lione.