TORINO- Tra i giocatori che andranno in scadenza di contratto la prossima estate c’è Paul Pogba, che al momento non appare intenzionato a rinnovare con il Manchester United. Tutto questo perchè, secondo il quotidiano spagnolo Marca, Mino Raiola starebbe lavorando al passaggio del francese al Real Madrid. Il potente procuratore starebbe preparando l’approdo in Liga a parametro zero, ma il numero 6 dovrebbe accettare una riduzione di stipendio.