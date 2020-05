Dalla Spagna: la situazione Arthur complica il passaggio di Pjanic al Barcellona

TORINO- Da ormai diverse settimane, sull’asse Torino-Barcellona, si parla di un possibile scambio tra Miralem Pjanic e Arthur, giocatori che, per diversi motivi, non rientrerebbero nei piani futuri dei due club. Come riferito dal Mundo Deportivo, però, la situazione legata al brasiliano, restio a lasciare la Catalogna, starebbe complicando di molto l’affare tra Juve e blaugrana. Ecco perchè, in casa Barca, si guarda anche a possibili alternative come, ad esempio, Fekir del Betis Siviglia.

