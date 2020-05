Dalla Spagna: la Juve sulle tracce di Ansu Fati

TORINO- I discorsi tra Juve e Barcellona sono continui in questi giorni, visti i possibili scambi che i due club potrebbero intavolare nei prossimi mesi. Stando a quanto riferito dalla stampa spagnola, nelle ultime ore, il club bianconero avrebbe inserito anche il nome di Ansu Fati, giovane gioiello della cantera blaugrana, inserito in pianta stabile in prima squadra da Setién. I blaugrana, dal canto loro, non vorrebbero però privarsi del 17enne, per cui si starebbe prospettando un ritorno nella squadra B.

