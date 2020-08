Dalla Spagna: la Juve non lascerà andare Dybala

TORINO- In questi ultimi giorni si parla molto del futuro di Paulo Dybala, il cui contratto con la Juventus non è ancora stato rinnovato. Il Real Madrid sarebbe soltanto una delle squadre interessate all’acquisto dell’argentino che, però, sarebbe considerato incedibile dal club bianconero. A riportarlo è il quotidiano spagnolo As, che svela come la dirigenza dei campioni d’Italia abbia avvertito l’entourage della Joya della sua incedibilità.

