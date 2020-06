TORINO- In vista della prossima stagione, la Juve è sempre alla ricerca di un attaccante che possa rimpiazzare Gonzalo Higuain, ormai destinato alla cessione. Come riportato dalla stampa spagnola, l’ultima idea dei bianconeri sarebbe Memphis Depay, prossimo avversario in Champions con la maglia del Lione. L’olandese, che ha voglia di cominciare una nuova avventura, ha un costo di almeno 45 milioni di euro.

