Dalla Spagna: Atletico Madrid su Douglas Costa

TORINO- La stagione appena finita potrebbe essere stata l’ultima per Douglas Costa in maglia bianconera. Il brasiliano non ha potuto dare il suo apporto a causa dei continui problemi fisici, che per molto tempo lo hanno tenuto lontano dal campo. Pirlo non sembra intenzionato a puntare su di lui, a differenza di Diego Simeone. Secondo la stampa spagnola, infatti, il tecnico dei colchoneros avrebbe chiesto il numero 11 come rinforzo per il proprio attacco. Ma attenzione perché, proprio in queste ultimissime ore, sono arrivate altre novità a dir poco clamorose per il mercato bianconero. Spuntano due nomi assolutamente folli, delirio totale: ma scherziamo? >>>VAI ALLA NOTIZIA

