Il nuovo amministratore delegato della Juventus, Giovanni Carnevali, è intervenuto ai microfoni di Sky Sport per fare il punto sulle operazioni della società bianconera in sede di mercato. Di seguito le sue parole:

L’arrivo di Massara? “Sì diciamo che innanzitutto sono molto felice del suo arrivo perché è una delle prime cose che dobbiamo cercare di fare, è mettere insieme quella che può essere la formazione che non è in campo, ma che sta dietro e che deve essere una formazione vincente. Con Ricky Massara, che sarà un po’ a capo di tutta l’area della struttura calcio, continuerà con noi anche Marco Ottolini per quanto riguarda il ruolo di direttore sportivo e così via. Per cui diciamo che oggi si sta costruendo questa squadra proprio per iniziare dopo quella che può essere la parte un po’ più dedicata al calcio, un po’ più dedicata al campo”.

La trattativa per Kolo Muani? “No, le richieste non sono state abbassate. D’altronde noi non abbiamo neanche alzato la nostra proposta perché è chiaro che comunque, in questi giorni lavoriamo e stiamo lavorando un po’ ad ampio raggio. Non mi concentrerei soltanto su questo tipo di giocatore, che è un giocatore importante. Però d’altronde, se c’è una distanza così ampia, come tuttora c’è, credo che sia giusto da parte nostra con calma fare le valutazioni, non ci corre dietro nessuno, non dobbiamo sbagliare. Dobbiamo cercare di fare le cose fatte bene e, come dicevo prima, oggi per noi la parte importante era quella di essere riusciti a livello societario, di fare qualcosa di positivo e adesso faremo le giuste valutazioni”.

C’è stato un incontro con Sorloth? ‘No, non l’abbiamo incontrato, però allo stesso tempo le porte sono aperte non soltanto con Sorloth ma con tanti altri giocatori. Penso che è una cosa importante sia che il mercato è un mercato difficile, oggi vediamo tutti che ci sono delle richieste troppo elevate per cui penso che dobbiamo avere pazienza, non ci sono tanti cambiamenti, tanti mutamenti e tante richieste sia da parte nostra che per quanto riguarda le uscite che sicuramente è un fattore determinante. Per cui con calma e con pazienza, bisogna avere le idee chiare, cercare di fare le cose giuste ma penso che siamo sulla strada corretta e andare avanti in questo modo”.

Chi sarà il prossimo portiere? “Per quanto riguarda invece il portiere Martinez sta giocando stasera e dobbiamo aspettare, ma è un portiere che interessa. Ma come del resto ce ne interessano altri. Lo dicevo prima, ma non lo dico tanto per essere vago, io credo che una società come la Juventus, una società che deve lavorare a livello internazionale di opportunità ce ne possono essere tante e dobbiamo valutare con calma e capire un po’ qual è la strada giusta. Soprattutto in un momento in cui oggi ci sono dei giocatori che hanno delle valutazioni troppo alte e non sono neanche reali, per cui dobbiamo anche cercare di valutare anche queste cose e fare un po’ delle scelte molto oculate”.