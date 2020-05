Dalla Germania: Werner vuole solo il Liverpool

TORINO- La Juve, in cerca di un centravanti per rinforzare la rosa a disposizione di Maurizio Sarri, ha messo nel mirino anche Timo Werner, stellina dell’attacco del Lipsia. Sulle tracce del giocatore è però forte anche il Liverpool, che sarebbe la prima scelta del giocatore per il suo futuro. Come riportato dal quotidiano tedesco BILD, infatti, il ragazzo avrebbe già avuto diversi contatti con Jurgen Klopp, che lo avrebbe covinto a tentare l’avventura in Premier League.

