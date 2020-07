Dalla Germania: Gosens è più di un’idea

TORINO- Come riportato da Kicker, la Juventus avrebbe messo nel mirino Robin Gosens per rinforzare la fascia sinistra dalla prossima stagione. Con la possibile partenza di Alex Sandro, cercato soprattutto in Premier, il club bianconero ha deciso di puntare sull’esterno tedesco, autore fin qui di 9 gol stagionali. La richiesta da 30 milioni di euro non spaventa eccessivamente e potrebbe essere abbassata dall’inserimento di contropartite come Perin o Romero.

>>> LEGGI TUTTE LE ALTRE NOTIZIE SULLA JUVENTUS! <<<