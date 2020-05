Dalla Germania: c’è anche la Juve su Alaba

TORINO- Per Alex Sandro, nei prossimi mesi, potrebbero esserci importanti novità in ottica trasferimenti, visto che l’ex Porto non sarebbe più considerato un intoccabile dalla Juventus. Per sostituire il brasiliano, l’ultima suggestione è rilanciata dalla stampa tedesca, che parla di una suggestione legata al nome di David Alaba. L’austriaco vorrebbe infatti cambiare casacca, considerata ormai terminata la sua avventura al Bayern Monaco. Gli ostacoli maggiori, però, sono rappresentati dai top club interessati a lui, Real Madrid e Barcellona su tutti.

