Dalla Francia: primi contatti tra la Juve e Lacazette

TORINO- In vista della prossima stagione, la Juventus è in cerca di un centravanti che possa rimpiazzare al meglio Gonzalo Higuain, ormai sul piede di partenza. Come riportato da Le10Sport, il club bianconero avrebbe avviato i primi contatti con l’Arsenal per parlare di Alexandre Lacazette, profilo che piace molto a Maurizio Sarri. Per l’attaccante francese bisognerà però fare attenzione alla concorrenza dell’Atletico Madrid.

