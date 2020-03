Dalla Francia: Pjanic non chiude al ritorno in Ligue1

TORINO- L’avventura bianconera di Miralem Pjanic sembra essere ormai giunta al capolinea. Il centrocampista bosniaco, infatti, potrebbe lasciare la Juventus in estate, visto che ormai Maurizio Sarri sembra essere orientato a lanciare Rodrigo Bentancur nel ruolo di regista. Dalla Francia continuano a parlare di un ritorno in Ligue1 del numero 5, richiesto a gran voce dal Psg. Stando agli ultimi rumors, lo stesso Pjanic non avrebbe chiuso le porte a questa possibilità.

