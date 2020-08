Dalla Francia: Juve sempre vigile su Aouar

TORINO- Per rinforzare il proprio centrocampo la Juventus vorrebbe puntare su un profilo di primo piano, che allo stesso tempo possa ringiovanire la rosa. Tra i candidati c’è Houssem Aouar, protagonista con il suo Lione nel doppio confronto in Champions che ha portato all’eliminazione proprio del club bianconero. Come riferito da France Football sarebbe però una lotta con Psg e Manchester City per accaparrarsi la firma del classe ’98.

