Dalla Francia: è Rabiot la carta per Lacazette

TORINO- La Juventus è in cerca di un centravanti che, a partire dalla prossima stagione, possa prendere il posto di Gonzalo Higuain, ormai pronto a salutare la Vecchia Signora. Come riportato dai media francesi, il club bianconero sarebbe molto interessato alla situazione di Alexandre Lacazette. Per convincere l’Arsenal a cedere il proprio attaccante, seguito anche dall’Atletico Madrid, i campioni d’Italia potrebbero proporre uno scambio con Adrien Rabiot. L’ex Psg è un profilo molto gradito dal club londinese.

