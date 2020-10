Crotone-Juventus, le formazioni ufficiali: scelta sorprendente di Pirlo

TORINO- Andrea Pirlo sorprende tutti nelle sue scelte di formazione. Il tecnico bianconero si presenta con il 3-4-2-1 con Buffon in porta, difesa formata da Danilo, Bonucci e Demiral. A centrocampo Chiesa vince il ballottaggio con Cuadrado sulla destra, mentre sulla fascia opposta agirà Frabotta. Coppia centrale formata da Arthur e Bentancur. In avanti la versa sorpresa si chiama Manolo Portanova, scelto insieme a Kulusevski per formare il duo alle spalle di Morata:

CROTONE (3-5-2): Cordaz; Magallan, Marrone, Luperto; Pereira, Petriccione, Cigarini, Molina, Reca; Messias, Simy. All. Stroppa

JUVENTUS (3-4-3): Buffon; Danilo, Bonucci, Demiral; Portanova, Bentancur, Arthur, Frabotta; Chiesa, Morata, Kulusevski. All. Pirlo