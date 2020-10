TORINO- La Juventus, in attesa di ritrovare i nazionali, continua a lavorare alla Continassa per preparare la sfida si sabato sera al Crotone, in programma alle 20.45. Come riportato da Sky Sport, per l’occasione, la Regione Calabria potrebbe dare l’ok alla apertura dello stadio ad una parte di pubblico. Sugli spalti potrebbero esserci 1000 sostenitori ad assistere alll’arrivo in terra calabra della squadra di Pirlo.