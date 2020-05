Cristiano Ronaldo e l’allenamento in quarantena

TORINO – CR7 è sempre un esempio di costanza e applicazione negli allenamenti. Neanche il lockdown ha fermato il portoghese, che ha continuato a impegnarsi con la solita intensità. Su Instagram Ronaldo si è mostrato, gli addominali in bella mostra, alle prese con un particolare attrezzo da allenamento casalingo. “Siate positivi e restate in forma” – il messaggio di CR7, che nel frattempo ha anche inaugurato un nuovo profilo Instagram dedicato all’allenamento casalingo. Fortunatissima anche la nuova esperienza da trainer, con quasi 500mila followers accumulati in meno di una settimana di attività.