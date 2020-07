TORINO- Il Corriere dello Sport in edicola oggi apre parlando del tonfo della Juve alla Dacia Arena, rimontata dai gol di Nestorovski e Fofana, che rinviano la festa scudetto alla gara con la Sampdoria. La Lazio, invece, con il successo sul Cagliari, scaccia via gli incubi e torna finalmente in Champions League dopo 13 anni dall’ultima volta:

>>> LEGGI TUTTE LE ALTRE NOTIZIE SULLA JUVENTUS! <<<